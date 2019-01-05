РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В Люберцах в субботу во время игр второго тура первенства городского округа по футболу среди ветеранов определили победителей, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель спорткомитета Люберец Владимир Сурков.

«Пятого января на стадионе «Торпедо» прошли игры второго тура первенства городского округа Люберцы по футболу среди ветеранов. В нем приняли участие шесть команд», – сказал Сурков.

Он уточнил, что в ходе упорной борьбы счет игр был следующий: ФК «Звезда» – ФК «Торпедо» 1-4, ФК «Урожай» – ФК «Орбита» 8-2, ФК «Красково» – ФК «Котельники» 1-6.