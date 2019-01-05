РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска 6 и 8 января пройдут праздничные мероприятия «Новый год в Дубровицах», посетить которые смогут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Новогодняя акция «Зима в Подмосковье» продолжается в поселке Дубровицы. Она проходит с песнями, плясками, хороводами вокруг елки, а главное – с прекрасным настроением всех ее участников. Большой популярностью пользуются фотосессии у ростовых фигур. Особая радость для детей и взрослых – катание с горок на санках, тюбингах, ледянках, лыжах. Праздник «Новый год в Дубровицах» также пройдет 6 января с 12:00 до 14:00, 8 января – с 12:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на площади у елки проходят конкурсы, звучат новогодние песни, жителям и гостям округа дарят свои номера творческие коллективы учреждений культуры Подольска. Также во время акции работают ярмарочные ряды – идет оживленная торговля.

Одной из шести главных региональных площадок в рамках областной акции «Зима в Подмосковье» в новогодние праздники стал туристический кластер «Дубровицы» в городском округе Подольск. Здесь с 28 декабря прошло множество разных мероприятий.