РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Лидию Белякину, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я поздравляю вас с Днем рождения! Выполняю поручение, передаю поздравления от президента РФ Владимира Путина, вручаю от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева подарок и от себя лично. Всевышний наградил вас крепким здоровьем, я желаю вам долголетия. Вы замечательный, добрый человек», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что если у Лидии Васильевны есть какие-то вопросы, жалобы, она всегда может обращаться – местная власть хочет быть максимально полезной ей.

«Жалоб нет, все вроде хорошо. Единственное, соседи вот не совсем благополучные. Исписали все стены в подъезде», – пожаловалась Белякина.

Глава пообещал дать поручение поставить на особый контроль квартиру соседей.

Лидия Васильевна, труженица тыла, приехала во время войны из села Тамбовской области.

«Папа умер, когда мне было 5 лет. Мама осталась одна с четырьмя детьми. Чтобы не умереть с голоду я уехала с сестрой в Подмосковье в 1943 году. 17 лет прожила в Раменском районе, а потом в 1960 году приехала в Люберцы. Люберцы сильно изменились, похорошели. Уже нет тех старых бараков, растут новые дома, красивые. Проработала в Госбанке 41 год. Сейчас живу одна на пятом этаже, 7 лет назад ушел из жизни мой муж. Сама хожу в магазин, сама все делаю по дому, спасибо сыну, он помогает», – добавила Белякина.