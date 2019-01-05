РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с казанским ХК «АК Барс» на домашней ледовой арене 7 января в рамках чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, подольский хоккейный клуб «Витязь» 7 января сразится с ХК «АК Барс» из Казани в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Игра будет проходить на базе Ледового дворца «Витязь» в Подольске. Матч начнется в 17:30 и будет проходить по адресу: улица Кирова, дом 63А», – говорится на сайте.