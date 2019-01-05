РИАМО - 5 янв. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января в Московском регионе ожидается морозная погода без осадков, днем будет солнечно, сообщил РИАМО в субботу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В Рождественскую ночь в столице и Московской области мы ожидаем малооблачную погоду без осадков. Минимальная температура в мегаполисе в эту ночь будет от минус 15 до минус 17 градусов, в области от минус 14 до минус 19. Будет дуть слабый ветер. На Рождество сохранится морозная погода, в основном солнечная, без существенных осадков», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дневные температуры зафиксируются от минус 12 до минус 14 градусов в Москве, по области от минус 11 до минус 16. Атмосферное давление будет выше нормы – около 750-752 миллиметров ртутного столба.

Праздник Рождества Христова отмечается 7 января, он является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах.