РИАМО - 5 янв. В столице возле одного из магазинов «Пятерочка» похитили 18-летнюю девушку, ее насильно посадили в автомобиль и увезли, сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в полицию о похищении обратилась мать пострадавшей.

«Двое злоумышленников возле магазина «Пятерочка» насильно посадили 18-летнюю девушку в машину и скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении.

Позже сотрудникам полиции удалось задержать в одном из кафе подмосковного Клина двух подозреваемых в похищении девушки. Ее освободили, она не пострадала.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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