РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 янв. В подмосковном Королеве около 40 автомобилей стали участниками новогоднего автопробега, сообщил «РИАМО в Королеве» сторонник партии «Единая Россия» Владимир Печенин.

Организатором традиционного новогоднего автопробега выступил активный сторонник Геннадий Джулинский совместно с командой «Drive_Королев».

«В пробеге приняли участие около 40 украшенных автомобилей. После небольшой развлекательной программы с фейерверками участники выдвинулись автоколонной на улицы города и проехали по его центральной части. Владельцы украсили машины разноцветными светящимися огоньками и новогодними игрушками», – сказал Печенин.

Автопробегом участники поздравили жителей города с Новым годом и Рождеством.