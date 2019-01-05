РИАМО - 5 янв. На муниципальных дорогах Подмосковья для ликвидации последствий снегопада работает около 1,6 тысячи единиц техники и 2,5 тысячи дорожных рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы Подмосковья с 8 утра по настоящее время обработали противогололедными материалами и очистили от снега более 7 тысяч километров региональных дорог. В работах задействовано порядка 300 единиц техники и свыше 450 рабочих. Также в настоящее время на муниципальных дорогах работает 1666 единиц техники и 2566 дорожных рабочих», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем 5 января в Московской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха составляет от минус 11 до минус 6 градусов. Ветер северной четверти 3–8 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков: 0–1 миллиметр.

За первые три дня января в Москве и Подмосковье выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров. Интенсивность осадков снизилась в пятницу. В субботу в регионе прогнозируется небольшой снег.