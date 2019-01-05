РИАМО - 5 янв. До конца 2019 года в Москве запланировано открытие 14 станций метро общей протяженностью около 33 километров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Прошлый год был рекордным для метростроения и в нем был дан неплохой задел на год текущий. Мы ожидаем ввод на уровне 33 километров линий, 14 станций метро и два депо», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в мае планируется запустить движение по новому участку Сокольнической линии метро, где в работу будут включены четыре станции.

«В настоящее время завершаются работы по строительству нового участка Сокольнической линии метро с четырьмя станциями, я думаю, что к маю мы запустим по нему пассажирское движение», – добавил Хуснуллин.

Прошедший год стал для столичной подземки рекордным: впервые в течение одного года введено 33 километра новых линий и открыто 17 новых станций метро. Кроме того, впервые за последние 35 лет был открыт участок с семью новыми станциями метро: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Впервые в истории столичного метростроения новая станция «ЦСКА» была построена на глубине 28 метров открытым способом.

Всего с 2011 года открыто 73 новые станции, рядом с которыми живут, учатся или работают более 3 миллионов человек.