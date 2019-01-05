РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Корреспондент «РИАМО в Подольске» Виктория Моисеева номинирована на национальную премию «Мы будем жить!», голосование за кандидатов продлится до 20 января.

Материал Моисеевой «Многодетная мама из Подольска про борьбу с раком, веру в Бога и оптимизм» был номинирован на соискание премии в номинации «О здоровье – честно». Проголосовать за ее работу могут все желающие на официальном сайте премии.

Данная премия была учреждена Международным союзом пациентов и Национальным обществом детских гематологов и онкологов за исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней. В 12 номинациях награждаются врачи и медицинские работники, диспансеры и хосписы, психологи и юристы, СМИ и педагоги, научные изыскания, социально-ответственный бизнес и многие другие.

Церемония вручения премии будет проходить в феврале текущего года и будет приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.