РИАМО - 5 янв. Следователи проводят проверку по факту гибели 28-летнего мужчины, которого сбил поезд на станции «Силикатная» Курского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Третьего января на станции «Силикатная» Курского направления МЖД электропоезд №7048 сообщением Тула – Москва смертельно травмировал 28-летнего мужчину, который переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Согласно данным открытых источников, станция «Силикатная» находится на территории Новомосковского административного округа Москвы (поселение Рязановское).