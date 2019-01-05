РИАМО - 5 янв. За 2019 год в столице построят около 600 тысяч квадратных метров жилых помещений по программе реновации, новое жилье получат не менее 12 тысяч семей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году мы массово входим в реновацию. За этот год мы введем порядка 600 тысяч квадратных метров. В этом году мы точно видим, что не меньше 12 тысяч семей будет переселено», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что всего под реновацию строится около одного миллиона квадратных метров жилья. Задача правительства – начать строить под реновацию еще как минимум три миллиона квадратных метров.

Переселение по программе реновации началось в феврале 2018 года. Программа реновации стала самым масштабным инфраструктурным проектом в истории столицы. Ее утвердили 1 августа прошлого года. В программу вошел 5171 дом (350 тысяч квартир). Более одного миллиона человек получат новое жилье. Жители получают просторные квартиры с отделкой комфорткласса, территорию возле новых домов благоустраивают.