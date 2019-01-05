РИАМО - 5 янв. На 87-м году жизни скончался нападающий «Локомотива», мастер спорта СССР Виктор Разумовский, он долгое время боролся с болезнью, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба «Локомотив».

«Четвертого января после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался Виктор Разумовский – ветеран «Локомотива», наш нападающий в 1954–1957 годах», – говорится в сообщении.

Разумовский являлся потомственным локомотивцем, сыном Николая Сергеевича Разумовского (голкипера «Казанки» и «Локомотива» с 1934 по 1940 год), мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.

С начала 90-х Разумовский работал в футбольной школе «Чертаново».