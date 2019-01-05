РИАМО - 5 янв. Объем введенной в эксплуатацию недвижимости в столице в 2019 году составит около 9 миллионов квадратных метров, что будет не меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы видим, что объем недвижимости будет не меньше, чем в прошлом году. Подводя итоги ушедшего года, мы уже видим почти 8,6 миллиона квадратных метров сданной недвижимости. По тому, как идет темп сдачи объектов недвижимости, можно сказать, что в этом году будет более 9 миллионов квадратных метров недвижимости», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что примерно 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости в этом году придется на жилые помещения.