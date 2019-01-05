РИАМО - 5 янв. В конце 2019 года планируется открыть переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк», сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы надеемся к концу 2019 года переход закончить. Очень сложное примыкание, потому что примкнуть надо к действующей линии. Мы работаем сантиметр за сантиметром, но к концу года работы закончим. Будет уже не надземный переход, а подземный», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что протяженность подземного перехода составит порядка 130 метров.

Станция «Петровский парк» Большой кольцевой линии была открыта для пассажиров в феврале 2018 года. Она расположена рядом со стадионом «Динамо», вдоль Театральной аллеи. Пересадку на станцию «Динамо» Замоскворецкой линии метро пассажиры смогут осуществлять через юго-западный вестибюль станции «Петровский парк».