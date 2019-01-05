РИАМО - 5 янв. В Москве на ВДНХ завершилась реконструкция павильона «Земледелие», вскоре работы завершатся в павильоне «Казахстан», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ завершилась реконструкция павильона «Земледелие», и скоро будет готов «Казахстан». Это одни из самых красивых зданий комплекса. Восстанавливать их непросто, но увлекательно. Реставраторы говорят, что работа постоянно приносит сюрпризы», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Как добавляется на официальном сайте мэра столицы, павильонам «Земледелие» (прежнее название – «Украина») и «Казахстан» возвращают исторический облик. В 2014 году на павильоне «Земледелие» провели неотложные противоаварийные работы. После окончания реставрации в нем откроется Музей кириллицы – экспозиция о родном языке.

Собянин также рассказал о павильоне «Казахстан», реставрацию которого начали два года назад.

«В 1960-х годах у него отняли главное украшение – чудесный цветной купол, а фасад просто заколотили стальными панелями. Но ничего, все это поправимо. Когда завершится реставрация, нашим глазам вновь откроется здание удивительной красоты. В обновленном павильоне будет работать культурно-деловой центр Республики Казахстан», – уточнил мэр Москвы.

Во время работ по реставрации павильона «Земледелие» специалисты воссоздали интерьеры, фасады, кровлю, входные группы, витражи, световой фонарь, позолоченный шпиль и другие элементы. Удалось реконструировать выложенный смальтой герб, который украшает вход в павильон, и вернуть первоначальный облик витражу «Переяславская рада». Также восстановили скульптуры – четыре статуи девушек с лавровыми венками и композиции «Стахановцы промышленности» и «Стахановцы сельского хозяйства».

Павильон «Земледелие» построили в 1954 году к открытию выставки. В первые 10 лет работы здесь демонстрировали успехи народного хозяйства Украины, а после разместили экспозицию, посвященную сельскохозяйственным культурам.