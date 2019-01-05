РИАМО - 5 янв. Девять человек пострадали в результате отравления в городском округе Истра, шестерых детей и двоих взрослых госпитализировали, один от помощи отказался, все они чувствуют себя удовлетворительно, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По предварительным данным, пострадавшие могли отравиться в результате употребления пищи в одном из санаториев округа.

«В результате происшествия в Истре пострадали девять человек – двое взрослых и шесть детей были госпитализированы в инфекционное отделение Дедовской больницы, еще один от госпитализации отказался. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Среди пострадавших семь подростков от 12 до 18 лет.

Следственный отдел по городу Истра ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки по факту произошедшего.