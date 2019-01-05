РИАМО - 5 янв. Участок Некрасовской линии метрополитена от станции «Косино» до «Некрасовки» планируют откроют к марту-апрелю 2019 года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы развернуты на всем протяжении Некрасовской линии. Первый участок от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить в конце марта-начале апреля», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что наиболее сложной для строительства станцией на этом участке является «Нижегородская», которая объединит несколько линий метро, а также пассажиропотоки МЦК и радиального направления железной дороги.

Всего на Некрасовской линии разместится восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.

Некрасовская ветка (проектное название – Кожуховская) пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями (БКЛ) метро в районе шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица», которая расположена в начале Рязанского проспекта, а далее за МКАД – в такие районы, как Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.