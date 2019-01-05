РИАМО - 5 янв. В дни новогодних праздников спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) не выявили происшествий в местах массового отдыха, расположенных у водоемов, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы.

В Москве организовано 127 мест для зимнего массового отдыха населения, многие из них находятся на водоемах, покрытых льдом, а также в примыкающих к ним парковых зонах.

«Обеспечение безопасности на территории водоемов возложено на спасательные подразделения департамента ГОЧСиПБ, которые в составе водолазного отряда и 24 поисково-спасательных станций (ПСС) дежурят круглосуточно в своих зонах ответственности. Ежесуточно на водоемах столицы несут службу 70 спасателей, 24 судна на воздушной подушке и пять автомобилей. Стоит отметить, что в праздничные дни происшествий на водоемах столицы не было», – говорится в сообщении.

Для предупреждения происшествий и более широкого охвата водных объектов 11 спасательным станциям назначены дополнительные маршруты патрулирования, выходящие за пределы зон ответственности («Крымский мост», «Левобережная», «Центральная», «Рублево», «Фили», «Кунцево», «Ленинские горы», «Кировская», «Серебряный Бор», «Татарово», «Карамышево»).

В период с 30 декабря 2018 года по 5 января 2019 года дежурные смены спасателей МГПСС осуществили 965 патрулирований и провели 2834 профилактические беседы с отдыхающими о правилах безопасности на водных объектах.

Кроме того, со 2 по 4 января дежурные смены ПСС «Ленинские горы» и «Крымский мост» обеспечивали безопасность проведения детских новогодних елок на борту теплохода «Селебрити», выполнившего шесть рейсов. Всего на борту теплохода находилось 202 ребенка.