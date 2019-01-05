РИАМО - 5 янв. Большой Черкасский переулок в центре столицы перекроют с 9 января по 21 февраля, а также с 25 февраля по 22 марта в связи с работами по восстановлению инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Большой Черкасский переулок, с 9 января по 21 февраля 2019 года, с 25 февраля по 22 марта 2019 года, круглосуточно. Особенности: поэтапное занятие одной полосы», – говорится в сообщении.

Кроме того, перекроют участок в районе улицы Ильинка в районе дома 13. Ограничения будут действовать с 22 по 24 февраля 2019 года, с 23 по 24 марта 2019 года круглосуточно на одной полосе.