РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Житель подмосковного Подольска ждал приезда скорой медицинской помощи для ребенка свыше 5 часов, сообщил «РИАМО в Подольске» горожанин.

«Это произошло вчера, 4 января. Я проживаю на улице Генерала Стрельбицкого в микрорайоне Кузнечики. У моего ребенка была температура 39,8 градуса, в 18:06 я вызвал скорую помощь и повторно перезвонил в 19:23. Мне сказали, чтобы мы дальше ждали. В 21:36 я уже позвонил в ЕДДС, потом повторно позвонил в 22:40. В результате скорая помощь приехала только в 23:30, то есть через более чем 5 часов», - сказал житель округа.

Как пояснили в самой скорой помощи Подольска, в подобном нет ничего страшного, ведь в настоящее время работает только одна скорая.