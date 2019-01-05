РИАМО - 5 янв. В Московской области продолжаются массовые проверки водителей на трезвость, за первые дни четыре дня января к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии привлекли 136 водителей, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

«Только за первые четыре дня 2019 года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии привлечено 136 водителей, еще 111 – за отказ от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.

В период новогодних и рождественских праздников сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Москвы продолжают активно проводить массовые проверки водителей, направленные на предупреждение случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция Московской области призывает не садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения, воспользоваться общественным транспортом или услугами такси. Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем, находящемся в нетрезвом состоянии, необходимо незамедлительно сообщить в полицию.