РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске 4 января с дворовых территорий и пешеходных зон округа вывезли более 240 кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 4 января, в уборке от снега дворовых территорий и пешеходных зон в городском округе Подольск были заняты 387 человек и 50 единиц техники. Вывезено было 243 кубометра снега, использовано 32,5 кубометра реагентов»,- говорится в сообщении.

На территории округа в уборке мусоросборных площадок от мусора было задействовано 30 единиц техники.

За первые три дня января в Москве и Подмосковье выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров. Интенсивность осадков снизилась в пятницу. В субботу в регионе прогнозируется небольшой снег.