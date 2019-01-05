РИАМО - 5 янв. Девять человек обратились в районную больницу городского округа Истра с подозрением на отравление, семь из них – подростки в возрасте от 12 до 18 лет, они могли отравиться в одном из санаториев, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Пятого января в правоохранительные органы городского округа Истра поступило сообщение о том, что в больницу с признаками отравления обратились девять человек: двое взрослых и семь детей в возрасте от 12 до 18 лет, пять из которых были госпитализированы», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавшие могли отравиться в результате употребления пищи в одном из санаториев округа.

Следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, взяты пробы пищи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.