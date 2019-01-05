РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске на Большой Серпуховской улице иномарка съехала в кювет в субботу днем, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе 12:00 на Большой Серпуховской улице недалеко от автобусной остановки «Кутузово-1». Легковой автомобиль Kia съехал в кювет. Другие участники дорожного движения останавливались, чтобы помочь автолюбителю.

В момент движения транспорта дорога была очищена. Возможно, водитель иномарки не справился с управлением.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 12:10 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.