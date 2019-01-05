РИАМО - 5 янв. Российский актер Игорь Верник объяснил проезд на джипе Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в центре столицы, пишет в субботу «Московский комсомолец».



Видео очевидцев, на котором автомобиль актера и телеведущего Верника проехался по прогулочной зоне, вызвало широкий резонанс в соцсетях.



«По словам Верника, это произошло вечером 3 января, когда он ехал на место своей (работы – ред.) в МХТ имени Чехова на спектакль «№13 D». По словам Верника, все артисты театра и его сотрудники, чтобы попасть в театр, проезжают через этот въезд», – говорится в сообщении.

Он уточнил, что для этого у МХТ есть официальное разрешение.

По его словам, охранники кричали, чтобы пропустили машину, но никакой охраны у него нет.



«Это бред», – добавил Верник.



Тем не менее, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, по факту движения автомашины по пешеходной зоне в Камергерском переулке возбуждено административное расследование.

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