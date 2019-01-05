РИАМО – 5 янв. Церемония прощания с народным артистом России Иваном Бортником пройдет 8 января в московском Театре на Таганке, сообщает РИА Новости.

Советский и российский актер театра и кино Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет в пятницу.

«Восьмого числа в Театре на Таганке, где всю жизнь проработал Иван Бортник, состоится прощание с ним», – сказала директор театра Ирина Апексимова.

Актер будет похоронен на Котляковском кладбище рядом с матерью, добавила она.

Бортник родился в Москве в 1939 году. Учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Большую часть жизни проработал в Театре на Таганке. Известность актеру принесли роли в кино. Бортник снимался в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Родня», «Зеркало для героя».