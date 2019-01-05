РИАМО - 5 янв. В подмосковном Реутове между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из травматического пистолета в оппонента, стрелявшего мужчину ищет полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Вчера вечером (в пятницу – ред.) в Реутове на Молодежной улице произошел конфликт между двумя водителями, в результате которого один из участников применил в отношении второго травматический пистолет. В результате инцидента один водитель получил телесные повреждения, госпитализация не потребовалась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливается местонахождение второго участника конфликта.

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