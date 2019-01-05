РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. За пять лет в городском округе Люберцы построили и открыли восемь школ на 4915 мест, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2019 году планируем ввести в эксплуатацию две школы на 2600 мест, пять универсальных спортивных зон. Всего за 5 лет в округе построены восемь школ на 4915 мест», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в 2018 году открыли новый корпус гимназии №16 на 1100 мест. Застройщиком проекта является ГК «ПИК». Капитально отремонтировали малокомплектную Токаревскую среднюю школу, в ней обучаются 83 человека. Открыли три новых универсальных спортивных комплекса на территориях образовательных организаций. Открыли ЦМИТ «Техношкола» площадью 700 квадратных метров, в нем обучаются 5587 человек по 12 образовательным направлениям.

«В декабре 2018 года в рамках молодежного форума инноваций и предпринимательства Московской области сборная команда Люберец заняла 1-е место и получила кубок губернатора по робототехнике. В 2018 году аттестаты о среднем общем образовании получили 1290 выпускников 11-х классов. По результатам сдачи ЕГЭ 14 выпускников набрали 100 баллов. 177 выпускников получили медаль «За особые успехи в обучении», - подчеркнул Ружицкий.

По его словам, в 2018 году в топ-100 вошли семь школ округа, в топ-200 - Токаревская сельская школа №22, в топ-5 - лицей №12 и гимназия №16 «Интерес». Региональной инновационной площадкой стали детский сад №6 «Белоснежка» и Инженерная школа №6.

«В премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» победила А. Кустова – учитель начальных классов гимназии №18 Люберец. По оценке качества деятельности директоров общеобразовательных организаций за 2017-2018 годы 10 руководителей учреждений вошли в зеленую зону, 30 – в желтую (в 2017 году в зеленой зоне находились два учебных заведения, в желтой – 32 и два - в красной)», - добавил Ружицкий.