РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске управляющие компании округа очистили кровли многоквартирных домов по 38 адресам 4 января, в субботу планируется провести работы по 35 адресам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Управляющими организациями, осуществляющими деятельность в Подольске, 4 января проводились работы по очистке кровель от наледи и сосулек на многоквартирных домах по 38 адресам. Это Революционный проспект, дома №№ 52/39, 2/14, 13, 32/34, 17/32, улица Советская, 22/49, Рабочая, 18/38, 3Б, Правды, 17/1, 20, Батырева, 3, Гулевский проезд, 4 и 5, улица Подольских курсантов, 4 и 6, Индустриальная, 3, 7 и другим», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовск работы проводились по улице Заводская, на домах №№ 11/2, 13, 15/1, 19 и 21, в микрорайоне Львовский – по улице Горького, на доме № 22/14, улице Советская, на доме № 32 и на улице Московская, на доме № 2А. Также работы были проведены в поселке радиоцентра Романцево – на доме 5, в деревне Федюково – улице Строителей, на домах №№ 9, 10, 11, 14.

В субботу, 5 января, планируется очистить кровли многоквартирных домов в горокруге по 35 адресам.