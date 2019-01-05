РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В 2019 году в городском округе Люберцы планируют ввести в эксплуатацию семь детских садов на более чем 1,7 тысячи мест, три из которых – в поселках, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2019 году в городском округе планируем ввести в эксплуатацию семь детских садов на 1715 мест. Четыре – в городе Люберцы всего на 885 мест, два – в поселке Красково всего на 470 мест, один – в поселке Томилино на 360 мест», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2018 году в городском округе открыли один детский сад на 280 мест, три новых корпуса на 530 мест, в том числе 225 – для детей ясельного возраста.

«Всего за пять лет в округе введены 22 детских сада на 3 465 мест. Очередь для детей старше 3 лет отсутствует. На учете для предоставления мест от 1,5 до 3 лет в настоящее время стоят 635 малышей», - пояснил Ружицкий.

По его словам, система образования городского округа охватывает 55 356 детей, включая 17 258 дошкольников и 38 098 школьников, которые обучаются в 101 образовательном учреждении, семь из которых - частные.