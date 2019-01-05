РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Житель подмосковного Подольска пожаловался на метровые сосульки, которые висят на кровле одного из домов поселка Быково, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на наледь и сосульки на кровле. Он отметил, что в поселке Быково в доме № 11 по улице Академическая на крыше висят метровые сосульки.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения наледи на крыше многоквартирного дома по адресу: поселок Быково, улица Академическая, дом 11 и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены собственником», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.