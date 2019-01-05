РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. На Октябрьском проспекте в центре Люберец неизвестные повредили светодинамический фонтан, он перестал работать, сообщается на официальной странице управления благоустройства муниципалитета в Instagram.

«Уважаемые жители! В результате вандальных действий перестал работать центральный светодинамический фонтан, в связи с чем в настоящее время производится закупка всего необходимого для его скорейшего восстановления», - отмечается в сообщении.

Жителей убедительно просят относиться более бережно к элементам праздничного оформления.