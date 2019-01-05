РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Главный тренер подольского ХК «Витязь» Валерий Белов не имеет претензий к игрокам после матча с ХК «ЦСКА», сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «ЦСКА» проходил 4 января в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе игры хозяева потерпели поражение в овертайме со счетом 1:2.

«Хорошая, качественная игра была, поэтому таким обидным стало это поражение. Но, тем не менее, к ребятам у меня никаких претензий нет, абсолютно. Обе команды себя проявили, я думаю, настоящий праздник получился. И обстановка в ледовом дворце, и качество игры. Если за что-то цепляться, то это тот момент, когда не забили в пустые ворота. Нужно было тогда решать», - сказал Белов.

Как отметил главный тренер ХК «ЦСКА» Игорь Никитин, гости выложились по полной.

«Хорошая игра, ребята выложились по полной, но что-то не получалось. Тем не менее в плане самоотдачи упрекнуть команду мне не в чем. Именно поэтому нам повезло на последних секундах. Хоккей есть хоккей – нужно сражаться до последнего», - добавил он.