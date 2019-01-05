РИАМО - 5 янв. Перекрытия и ограничения движения на участках Волоколамского и Ленинградского тоннелей в Москве продлятся до 30 сентября в связи с ремонтными работами, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Волоколамский тоннель от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. Участок 2: Ленинградский тоннель от дома 72 по Ленинградскому проспекту до дома 2 по Ленинградскому шоссе. Период: с 01:30 до 05:30 с 6 января до 30 сентября. Особенности: полное перекрытие», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этих участках частично будет ограничено движение круглосуточно с 6 января до 30 сентября. Особенности: одна полоса в каждом направлении.