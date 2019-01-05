РИАМО – 5 янв. В России завершились испытания новейшего пистолета для Минобороны, который создавали на замену пистолету Макарова (ПМ), передает РИА Новости.

«Испытания нового перспективного пистолетного комплекса «Удав» под патрон 9 на 21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии», – говорится в сообщении.

Пистолет проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Также исследовались баллистические характеристики.

Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.

Еще одним плюсом нового оружия, по оценке экспертов, является большая емкость магазина. Если магазин ПМ вмещает 9 патронов, то «Удав» – 18.