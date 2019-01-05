РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Пожарные потушили машину, горевшую на Октябрьском проспекте в городском округе Люберцы ночью в субботу, сообщается на официальном сайте МЧС России по Московской области.

В субботу в 01:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 201.

«В 01:21 возгорание было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие две единицы спецтехники и семь человек личного состава», – отмечается в сообщении.