РИАМО – 5 янв. Экстрадиция бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в многомиллиардных хищениях, стала уникальным результатом работы российских и французских правоохранителей, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, одной из трудностей в деле стало то, что преступления Кузнецова выявили через значительное время после их совершения, а уголовное дело завели уже после того, как Кузнецов ушел в отставку с постов заместителя председателя правительства и министра финансов региона.

«Представитель Генпрокуратуры отметил сложность и изощренность совершенных Кузнецовым преступлений, в результате которых был причинен многомиллионный ущерб. Отдельно Куренной упомянул значительные финансовые ресурсы, которыми располагал экс-чиновник за границей и которые он смог использовать в целях своей защиты», – говорится в сообщении.

Сразу после задержания бывшего чиновника российские правоохранители провели консультации с французскими коллегами. Более того, из-за значимости дела и его сложности Россия добивалась выступления представителя Генпрокуратуры перед французским судом во время процесса экстрадиции.

Куренной отметил, что российские и французские прокуроры совместно проанализировали законодательство двух государств и нашли решение.

«Поданное Генеральной прокуратурой России ходатайство об участии во французском экстрадиционном процессе суд удовлетворил», – отметил представитель Генпрокуратуры.

Это был один из первых случаев выступления представителя Генпрокуратуры во французском суде по делу об экстрадиции по запросу российского ведомства о выдаче. В результате Апелляционный суд Экс-ан-Прованса в январе 2014 года рекомендовал удовлетворить запрос о выдаче Кузнецова России. Однако после жалобы адвокатов это решение отменили из-за замены одного из судей во время процесса.

Дело о выдаче Кузнецова было поручено повторно заслушать другому Апелляционному суду, расположенному в Лионе. Слушания состоялись в сентябре 2014 года.

Адвокаты Кузнецова утверждали, что Россия не будет соблюдать обязательства по соблюдению прав и свобод Кузнецова в случае его выдачи. Однако представитель Генеральной прокуратуры, выступая перед судом на французском языке без переводчика, последовательно опроверг эти утверждения, а также политический характер уголовного преследования Кузнецова, разъяснил характер совершенных им преступлений.

«В результате и второй французский апелляционный суд принял решение об удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры о выдаче Кузнецова. В марте 2015 года это решение утвердил Кассационный суд Франции», – напомнил Куренной.

После судебного проигрыша в 2015 году Кузнецов стал добиваться политического убежища на территории Франции и требовал от французских властей признать его политическим беженцем, заочно преследуемым в России за свои убеждения и политические взгляды.

«Однако принимая во внимание в том числе и материалы, представленные Генеральной прокуратурой на прошедших судебных процессах, французские власти отказали ему в этом. Французский суд признал законным этот отказ», – заключил Куренной.

Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче. 3 января в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов был экстрадирован в Россию.

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ право требования задолженностей у муниципальных образований Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее компании «Мособлтрансинвест», на сумму 7,2 миллиарда рублей. Общий ущерб от преступной деятельности экс-министра и его соучастников оценивается в 14 миллиардов рублей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.