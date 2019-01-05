РИАМО - 5 янв. В Москве домашняя кобра искусала своего хозяина, мужчина обратился за помощью к медикам, пишет РЕН ТВ.

«Житель Москвы пострадал от укуса кобры, которую он держал в своей квартире. <…> 49-летний мужчина занимается разведением змей. Когда кобра укусила его, москвич воспользовался противоядием и вызвал медиков», – говорится в сообщении.

Пострадавший самостоятельно встретил бригаду скорой помощи, он сообщил, что чувствует себя хорошо. Тем не менее информации о состоянии мужчины не поступало.