РИАМО - 5 янв. На западе столицы в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома произошел пожар, в итоге спасли троих человек, в том числе двоих детей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Пятого января в 09:08 <…> поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Солнцевский проспект, дом 23, квартира 2. <…> По данному адресу происходило загорание в квартире на четвертом этаже жилого дома», – говорится в сообщении.

В 09:25 загорание личных вещей и мебели на площади 2 квадратных метра ликвидировали. Спасено три человека, из них два ребенка.

Информации о пострадавших не поступало.