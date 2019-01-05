РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Жительница подмосковного Подольска сообщила о плохом качестве горячей воды в жилом доме на Ленинградской улице, устранить неисправность планируется к 17 января, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на плохое качество горячей воды в доме №2 по улице Ленинградская. Она отметила, что вода постоянно коричневого цвета с осадком, однако управляющая компания на жалобы не реагирует.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления горячего водоснабжения в доме №2 по улице Ленинградская и сообщает, что изложенные факты подтвердились. «Центр ЖКУ» и МУП «Подольская теплосеть» проводят мероприятия по восстановлению водоснабжения в данном доме. Работы будут выполнены в срок до 17 января 2019 года», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.