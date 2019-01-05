РИАМО - 5 янв. Столица вошла в тройку городов России, которые являются лучшими для путешествий на Рождество, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Агентство провело опрос в интернете, узнав у пользователей, какой город, на их взгляд, лучше подходит для встречи Рождества.

«За Санкт-Петербург как лучший город для встречи Рождества отдали 32% голосов, за Москву – 20% голосов, за Сочи – 8%. За рубежом встретят Рождество 10% опрошенных. За другие российские города в сумме проголосовали 30%», – говорится в сообщении.

Праздник Рождества Христова отмечается 7 января, он является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах.

Фестиваль «Путешествие в Рождество», проходящий на площадях и улицах Москвы по 13 января, уже посетили более 8 миллионов человек. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.

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