РИАМО - 5 янв. Более 3,8 тысячи голосований прошло на портале «Активный гражданин» за четыре с половиной года, свыше 111 миллионов принятых мнений за это время, к проекту присоединились почти 2,2 миллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благоустроенные улицы и станции метро, новые госуслуги, интересные экспозиции в музеях и удобные гаджеты для школьников – эти и другие новшества появились в столице по решению самих горожан», – говорится в сообщении.

Каждый месяц город воплощает в жизнь 30–40 решений, которые принимают участники проекта. Так, благодаря «активным гражданам» столица ежедневно меняется к лучшему в таких сферах, как транспорт, образование, здравоохранение, культура, государственные услуги.

Одно из самых важных событий в жизни Московского метрополитена произошло в феврале, когда запустили первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Название для нее выбрали горожане. 53,34% участников голосования выбрали имя ветки.

БКЛ общей протяженностью 70 километров станет самой длинной кольцевой линией в мире. Она позволит пассажирам быстрее добираться из одного района города в другой, минуя центр. Со станций Большой кольцевой можно будет пересесть на другие ветки метро и Московское центральное кольцо.

«Голосования «активных граждан» повлияли и на облик станций метро. Например, в январе благоустроили вестибюль станции «Китай-город» с выходом к Политехническому музею. Центр зала украсил оригинальный светильник в виде часового механизма, колонны облицевали мрамором, а пол вымостили гранитом. Положительные мнения об этом дизайн-проекте высказали 49,8% «активных граждан», – дополняется в сообщении.

Кроме того, по решению жителей преображалась не только подземка, но и улицы Москвы. Всего за год в столице привели в порядок 3,2 тысячи объектов. Проекты благоустройства обсуждали с горожанами.

Новую жизнь в этом году получил один из самых интересных павильонов ВДНХ – «Космос». В апреле здесь открылся музей «Космонавтика и авиация». Экспозицию составили с учетом мнения горожан.

Мнение горожан учитывают и в сферах образования и здравоохранения. Два года в столице внедряется «Московская электронная школа». А запись к дежурному врачу больше не проблема: система электронной очереди к этому специалисту заработала во всех поликлиниках Москвы в июне.