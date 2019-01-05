РИАМО - 5 янв. В частном доме в деревне Ивановская городского округа Егорьевск произошел пожар, в результате есть пострадавшие, возгорание ликвидировали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«Пятого января в 04:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Ивановская», – говорится в сообщении.
В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.
В 08:50 пожар ликвидировали. Есть пострадавшие.
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