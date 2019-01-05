РИАМО - 5 янв. В центре столицы на улице Пятницкая загорелось одноэтажное выселенное здание на площади около 450 квадратных метров, пожарные ликвидировали возгорание, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Пятого января в 01:00 <…> поступило сообщение о загорании выселенного здания по адресу: улица Пятницкая, дом 6», – говорится в сообщении.

Происходило загорание одноэтажного отдельно стоящего неэксплуатируемого здания на общей площади около 450 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 02:11. Информации о пострадавших не поступало.