РИАМО - 5 янв. Ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер театра и кино Иван Бортник, сообщил поэт Влад Маленко.

«Ребята, ушел мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушел», – написал Маленко на своей странице в Facebook.

Согласно данным открытых источников, Бортнику было 79 лет. Он родился в Москве в 1939 году. Учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Большую часть жизни проработал в Театре на Таганке. Известность актеру принесли роли в кино. Бортник снимался в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Родня», «Зеркало для героя».