РИАМО - 5 янв. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве – от минус 6 до минус 4 градусов, по области – от минус 9 до минус 4 градусов», – говорится в сообщении.

Также ожидается слабый ветер. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что такая погода благоприятна для большинства людей и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Однако колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов.

В группе риска те, кто страдает вегетососудистой дистонией, гипотонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата.