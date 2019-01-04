РИАМО - 4 янв. Российских лыжников могут допустить до участия в чемпионате мира в качестве нейтральных спортсменов, сообщает Газета.ru.

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг заявил, что представители сборной России по лыжному спорту могут быть допущены на чемпионат мира только в качестве нейтральных спортсменов. ЧМ пройдет с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде.

«Я надеюсь, что русские лыжники будут участвовать в ЧМ-2019, но не под своим флагом. Туда могут поехать чистые спортсмены. На Олимпиаде они соревновались под флагом МОК. Возможно, теперь это будет флаг ФИС (Международной федерации лыжного спорта – ред.). Я надеюсь, что решение найдется», - отметил Хайберг.

Это мнение Хайберг выразил в связи с тем, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило обязательный критерий, установленный комитетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) о предоставлении доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА было обязано до 31 декабря 2018 года предоставить экспертной группе WADA доступ к данным для проверки допинг-проб российских спортсменов, однако российское ведомство не уложилось в установленные сроки.

Выполнение данного дедлайна было одним из обязательных условий для того, чтобы РУСАДА сохранило полноценный статус в рядах международной организации и могло функционировать в полной мере. Теперь РУСАДА может быть лишено официального статуса. Судьбу агентства решит исполнительный комитет WADA 14-15 января.