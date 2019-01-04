РИАМО - 4 янв. Неизвестный ранил в живот пьяного мужчину в квартире на улице Профсоюзной в столице, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«3 января в 22:56 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним из квартиры по месту жительства и госпитализации мужчины 1979 года рождения, проживающего по адресу: улица Профсоюзная, 146-3, с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки, алкогольное опьянение», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обстоятельства и место происшествия устанавливаются. По данному факту проверку проводит отдел уголовного розыска ОМВД.