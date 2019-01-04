РИАМО - 4 янв. Водителя, проехавшего по пешеходной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы, могут привлечь к административной ответственности, полиция проводит административное расследование, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«По факту движения автомашины по пешеходной зоне в Камергерском переулке возбуждено административное расследование. Владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений», - говорится в сообщении.

По результатам административного расследования будет принято решение о привлечении к ответственности, предусмотренной законом, лица управлявшего транспортным средством.

В пятницу появилось видео, как известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехался по прогулочной зоне в Камергерском переулке на своем автомобиле.